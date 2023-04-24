– Стихийные свалки мы выявляем с помощью портала акционерного общества «Ғарыш Сапары», в прошлом году выявили более 300 стихийных свалок, из них убрано 176. Со стихийными свалками также борются местные исполнительные органы, в том числе департамент внутренних дел, у нас есть совместные рейдовые мероприятия. Наше население экологически не грамотное! Выявляем, штрафуем, но на утро вновь образуется стихийная свалка, — рассказал руководитель отдела государственного контроля департамента экологии ЗКО Алматай Жумагазиев.

— По этой причине в несанкционированных местах начинают выбрасывать мусор, строительные материалы. И, как следствие, образуются мусорные кучи. Такая же ситуация сложилось и в нашем Зачаганске. Мы совместно с сотрудниками департамента экологии провели рейд и установили места подобных загрязнений. Начали вывоз мусора со стихийных свалок. Если сказать точнее, на сегодня вывезли на полигон ТБО 540 кубометров мусора, — отметил Асылжан хайруллин.

В районе Зачаганска недалеко от полигона твёрдых бытовых отходов образовалась стихийная свалка. В департаменте экологии заверили, что уборка здесь проходит ежегодно, но одновременно образовывается новая свалка.По его словам, за прошлый год 27 сельских акимов привлекли к административной ответственности за нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учёту, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов. На должностных лиц наложен административный штраф в размере 50 МРП (153 150 тенге – прим. автора). Взыскали 27 штрафов на сумму 4,1 миллиона тенге. Заместитель акима посёлка Зачаганск Асылжан Хайруллин говорит, что жители сами небрежно относятся к окружающей среде.Пользуясь случаем, замакима обратился к жителям города с просьбой беречь окружающую среду. Бытовые отходы и строительный лом надо вывозить в специальные места. При этом он предупредил, что за выброс мусора в неположенных местах предусмотрена административная ответственность.Алматай ЖумагазиевАсылжан Хайруллин