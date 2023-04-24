– Дочь вышла замуж за Дмитрия, родила сына. Но когда ребёнку исполнилось три месяца, они разошлись. С этого дня отец вообще не интересовался судьбой своего сына. Они жили с нами, дочь работала тренером по велоспорту, всё было хорошо. Позже она познакомилась с мужчиной из Украины, вышла за него замуж, хотела с сыном переехать в Харьков. В 2021 года дочь с сыном по гостевой визе поехали в Украину, но там она заболела коронавирусом и умерла. Ей был всего 31 год. Биологический отец с горем пополам выписал нам доверенность на пересечение границы и мой сын привёз Артёма в Уральск. Ребёнок тоже подхватил вирус, долго болел, присоединился бронхит, но всё закончилось хорошо и он окончил пятый класс, — рассказывает бабушка Артёма Наталья Андреева.

– Дмитрий не раз привлекался к ответственности за уклонение от оплаты алиментов, при том, что он должен был платить по минималке, где-то около семи тысяч тенге. Одна рубашка на ребёнка стоит семь тысяч. Мне его алименты не нужны, мы с супругом получаем пенсию, есть своё хозяйство, дача, как-нибудь да вырастим его, готовы его содержать, обучать. Мы хотим, чтобы он вернул пособие ребёнка. Открыл счёт в банке и пусть там деньги копятся. В месяц выходит около 147 тысяч тенге. Сейчас он хочет забрать ребёнка, но Артём ведь уже взрослый и может сам принимать решение. Если он захочет к отцу, я переубеждать его не буду. Если не захочет, то заставлять тоже не будем. Артём - вполне самостоятельный, не по годам умный, смышлёный ребёнок и может сам принимать решение. Единственное, о чём я мечтаю — это вырастить ребёнка, — говорит Наталья Андреева

– Я этого человека практически не знаю. Он бросил меня в три месяца, до смерти мамы приезжал всего пару раз. После того, как мамы не стало, я видел его только на судах, просто так он ко мне не приезжал. В феврале прошлого года он впервые приехал ко мне в школу, протянул мне шоколад и сказал: «Возьми у своей бабули свидетельство о смерти мамы». Я, конечно, не согласился. Потом он приезжал к нам домой, звал покататься на машине. Для меня он незнакомый человек, я его почти не знаю. Да и знать его не хочу. Один раз он даже пытался меня украсть. Меня вывели со школы, а там стояли отец биологического отца и сам биологический отец. Они меня схватили и понесли. Я кричал о помощи, пытался вырваться, вмешалась какая-то девушка, а дальше бабуля приехала. Они угрожали мне, что запрут меня. Мне с бабушкой хорошо, я хочу с ней жить и дальше, — говорит Артём.

– Когда вырасту, хочу стать программистом, как мой отчим. Он ко мне лучше относится. Я всегда читал «Мой ГОРОД», и когда у меня случилась беда, мне никто не мог помочь, я и подумал, что журналисты всё же смогут мне помочь, — заключил он.

– Раннее осознание своего положения научило ребёнка самостоятельно защищать свои права и законные интересы. В зал судебного заседания ребёнок вошел уверенно и сказал: «Я не получаю никакой помощи от отца, он бросил меня в три месяца, плохо относился к моей маме, не платит алименты и не даёт мои пособия…я хочу жить с бабушкой». Из-за эмоций, переполнявших участников процесса, было не просто рассматривать иск об ограничении родительских прав отца ребёнка, который негодовал, за что орган опеки просит лишить его родительских прав: ведь он хочет забрать сына от бабушки, воспитывать его в своей семье в нормальных условиях? Бабушка же категорически возражала против возврата ребёнка к отцу. Оно и понятно, ведь мальчик с рождения рос у неё на руках, стал её частичкой, после смерти матери она единственный человек, к которому ребёнок очень привязан, — рассказали в суде.

– Учитывая изложенные обстоятельства, а также мнение ребёнка и его законные интересы, судом было вынесено решение об ограничении родительских прав отца. Тем самым ребёнку было предоставлено право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, — отметили в суде.

– Вся эта история длится уже два года, бабушка противится и не хочет отдать мне сына. Ребёнок забитый, его настроили против меня, сами понимаете, с чьей подачи. Все слова Артёма — это слова бабушки. Даже психолог говорит, что голова ребёнка забита всякими письмами, судами. Во-первых, бывшая супруга забрала ребенка в Украину без моего ведома. Я бы ни за что не разрешил им забрать сына, ведь все прекрасно знают, что там творится. Во-вторых, я знать не знаю её сожителя. Этот человек даже требовал у меня полтора миллиона, чтобы после смерти матери вернуть мне сына. В-третьих, мы все смертные, а бабушка уже в возрасте, завтра-послезавтра её не будет, и с кем останется ребёнок? Если бы изначально бабушка по человечески начала бы со мной разговор, объяснила бы ситуацию, то конечно, я бы пошёл ей на встречу. Но она заявила, что я ему никто и сын меня знать не хочет, — говорит мужчина.

– У Артёма даже друзей нет, он сидит в четырёх стенах, бабушка его никуда не пускает. Она даже запрещает ребёнку общаться с моими родителями. Я когда-то убежал из этой семьи, потому что там жить нельзя. Но я всегда пытался общаться с сыном, но бывшая супруга запрещала мне, она могла кирпичом кинуть в меня, все мои пакеты летели в меня обратно. Потом я понял, что всё бесполезно. Но сын — это моя кровь, меня ограничили в правах, но я буду обжаловать это решение, пойду до конца. Обеспечить сына я могу, работаю водителем, получаю более 300 тысяч тенге, характеристика у меня хорошая, я не алкаш, не наркоман, состою в гражданском браке уже девять лет, воспитываю трёх падчериц, отношусь к ним как к родным, в семье всё нормально. Есть своё хозяйство. Возможно в будущем с семьей переедем в Россию, — заключил Дмитрий.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратился 11-летний Артём Иванов (имена героев изменены по этическим соображениям — прим. автора). Мальчик сам нашёл номер журналистов, написал письмо в редакцию и попросил о помощи. Его мама скончалась полтора года назад от коронавируса в украинском городе Харьков. У женщины остался один ребёнок — Артём, его родственники смогли привезти в Уральск. Сейчас мальчик живёт с бабушкой и дедушкой, в которых он души не чает.Пенсионерка рассказывает, что биологический отец никогда не помогал своему сыну и не платил алименты. А когда мамы ребёнка не стало, он неожиданно решил забрать его к себе. Наталья Андреева подала в суд на ограничение родительских прав, но проиграла, в апелляции ей тоже отказали. Более того, мужчина обратился в органы опеки и оформил на себя три пособия: пособие по инвалидности Артёма, пособие по уходу за ребёнком—инвалидом и пособие по утере кормильца. К слову, Артём является инвалидом детства.Артём действительно оказался очень умным и начитанным ребёнком. Во время интервью он называл отца «биологический отец». Мальчик говорит, что не желает его видеть и тем более жить с ним.В свободное время мальчик увлекается компьютерными играми. Компьютер у него, кстати, есть. Его купил отчим из Харькова. Кроме этого, он подарил ребёнку планшет, телефон, велосипед и даже периодически высылает ему деньги.В городском отделе образования сообщили, что органы опеки подали иск об ограничении родительских прав отца Артёма. И данный иск подаётся повторно, так как по первому иску судом был дан отказ. В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних сообщили, что действительно ребёнок пережил много трудностей — это и боль после потери матери, ограничения, связанные с его инвалидностью, отсутствие отца, который ещё до смерти матери был в разводе с ней и не участвовал в его воспитании.Между тем исследование материалов дело показало, что отец, получая государственные социальные пособия по инвалидности ребёнка, пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, пособие по потере кормильца не использует их на ребёнка.Сам Дмитрий Иванов в телефонном разговоре с корреспондентом «МГ» заявил, что от сына не отказывается и будет обжаловать решение суда.По словам Дмитрия, он намерен наладить отношения с сыном и, возможно даже забрать его в Россию на постоянное место жительство.В органах опеки нам сообщили, что решение суда вступит в силу через месяц, и только тогда можно будет официально оформлять опекунство. В случае если бабушка оформит его на себя, то соответственно и пособия она сможет получать сама. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.