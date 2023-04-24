— В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана. Сейчас министерство спланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации, — пояснили в ведомстве.Какие мероприятия пройдут на День защитника Отечества и День победы, министерство анонсирует позже. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. Планируется, что пятого мая Касым-Жомарт Токаев проведёт Всеармейское совещание, а девятого мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне. В последний раз военный парад проходил в 2018 году. В 2019 году вместо него проводили масштабные учения «Айбалта». В 2020 и 2021 годах массовые мероприятия были под запретом из-за пандемии коронавируса. В 2022 году парад также не проходил из расчёта экономии бюджетных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.