В этом году парад также не проведут из соображений экономии. По миллиону тенге выплатят участникам и инвалидам ВОВ в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется «из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач».
— В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана. Сейчас министерство спланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещением их подвигов в средствах массовой информации, — пояснили в ведомстве.
Какие мероприятия пройдут на День защитника Отечества и День победы, министерство анонсирует позже. Пресс-служба Акорды сообщила, что президент примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. Планируется, что пятого мая Касым-Жомарт Токаев проведёт Всеармейское совещание, а девятого мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне. В последний раз военный парад проходил в 2018 году. В 2019 году вместо него проводили масштабные учения «Айбалта». В 2020 и 2021 годах массовые мероприятия были под запретом из-за пандемии коронавируса. В 2022 году парад также не проходил из расчёта экономии бюджетных средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.