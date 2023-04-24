— С 26 апреля по 10 мая в Казахстане не будет интернета. У кого контрольно-кассовые аппараты нужно ставить калькуляторы, весы и предупреждать население, чтоб снимали деньги, — говорит женский голос.

— При нахождении в автономном режиме ККМ может продолжать печатать чеки, на которых указывается автономный фискальный признак. Все напечатанные чеки контрольно-кассовая машина сохраняет в своей памяти. Вместе с тем ККМ также генерирует Z-отчет на основании данных, хранящихся в накопителе ККМ. ККМ без функции фиксации и передачи данных в автономном режиме может работать 72 часа, — пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Среди казахстанцев в мессенджерах распространяется аудио-сообщение об отключении интернета.В пресс-службе департамента государственных доходов по ЗКО сообщили, что информация не соответствует действительности. При этом отметили, что в случае отсутствия сети контрольно-кассовые аппараты функционируют в автономном режиме работы.После перехода ККМ в автономный режим необходимо заполнять и выдавать товарный чек (без регистрации книги товарных чеков в органах государственных доходов).