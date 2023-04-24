Подозреваемый познакомился с жертвой за несколько дней до убийства. На западе Казахстана мужчина повесил троих детей и повесился сам Иллюстративное фото из архива «МГ» Обезглавленное тело женщины 1976 года рождения обнаружили утром 12 апреля у заброшенного здания на улице Шолохова. Спустя некоторое время её голову нашли в одной из торговых точек неподалёку. 24 апреля в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан.
— С санкции суда гражданин 1962 года рождения арестован. Установлено, что подозреваемый был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершено в ходе ссоры. Назначены экспертизы, — говорится в сообщении.
Иную информацию в интересах следствия не разглашают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.