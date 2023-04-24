В полицию поступил вызов о падении одного человека с верхних этажей этого ЖК. Тела двух женщин обнаружили возле ЖК в Актобе Фото: МВД РК Это произошло в ночь на 24 апреля. По данным МВД Казахстана, в 1:48 ночи в 102 поступило сообщение, что с верхних этажей жилого комплекса «Актобе Ажары» упал человек.
— Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин. Полицейскими установлены личности трупов, ими оказались 31 и 56-летние женщины, — сообщили правоохранители.
Начато досудебное расследование части второй статьи 105 УК РК — Доведение до самоубийства в отношении двух и более лиц. Причины и мотивы произошедшего выяснятся. Судя по фотографии, падение произошло на припаркованный внедорожник. Также стало известно, что был и третий случай. В пресс-службе департамента полиции региона подтвердили, что женщина 1996 года рождения сбросилась с дома на проспекте Абилкайыр-хана. Ведётся следствие.