Киберполицейские выявили в Алматы call-центр интернет-мошенников. Задержана преступная группа из 24 человек, все они — граждане Грузии. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Жандос Суюнбай на брифинге ведомства. Ещё одну преступную группу задержали в Шымкенте, она состояла из жителей Тараза. Подозреваемые похитили клиентскую базу фармацевтической компании и обзванивали людей, сообщая о выигрыше автомобиля. Жертвы отправляли «налоги», которые перечислялись на счета в букмекерской компании. Пока установлены 20 потерпевших.