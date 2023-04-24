Фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, для привлечения средств дольщиков застройщики обязаны получить соответствующее разрешение в уполномоченном органе. Иначе им грозит ответственность за занятие запрещёнными видами предпринимательства. Для ознакомления власти города опубликовали список строительных компаний, у которых отсутствует соответствующее разрешение. Уральцев попросили при заключении сделок проверять разрешение на строительство и положительное заключение от государственной вневедомственной экспертизы проектов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.