Всего в списке значатся 38 строительных компаний, передаёт портал «Мой ГОРОД». Аким Бурлинского района поздравил строителей с профессиональным праздником Фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, для привлечения средств дольщиков застройщики обязаны получить соответствующее разрешение в уполномоченном органе. Иначе им грозит ответственность за занятие запрещёнными видами предпринимательства. Для ознакомления власти города опубликовали список строительных компаний, у которых отсутствует соответствующее разрешение. Уральцев попросили при заключении сделок проверять разрешение на строительство и положительное заключение от государственной вневедомственной экспертизы проектов. Акимат Уральска опубликовал список застройщиков, не имеющих право привлекать деньги дольщиков Акимат Уральска опубликовал список застройщиков, не имеющих право привлекать деньги дольщиков Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.