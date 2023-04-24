– Оба водителя утверждают, что ранее купили машины с указанными номерами и документами, однако какую-либо проверку на подлинность они не проводили. На сегодня назначена соответствующая проверка, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Управление административной полиции выявило использование одного и того же государственного номера Армении на двух Toyota Estima. Обе иномарки отправили в спецстоянку. Водители обоих Toyota не приобретали полиса страхования. Один из них и вовсе ранее лишён прав. При этом на машинах числится семь нарушений скоростного режима. Общий штраф по ним составляет 310 500 тенге. Тем временем полицейские не исключают, что изъятые номера являются поддельными. В свидетельствах о регистрации указан один и тот же номер, на одной из них номер кузова не совпадает с указанным в техпаспорте.Стражи порядка советуют жителям при покупке авто тщательно сверять номера и документы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.