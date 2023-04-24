Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушителя на BMW с армянскими номерами пытались остановить на улице Чагано-Набережной. Водитель не подчинился требованиям патрульных и выехал на Саратовскую трассу, где авто перевернулось. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что машину водворили на штрафную стоянку, а на водителя составили протокол за нетрезвое вождение.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.