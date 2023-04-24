С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на 824,3 млрд тенге. Сократился средний размер пенсии казахстанцев Иллюстративное фото из архива «МГ» По состоянию на первое апреля, численность пенсионеров составляет 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер совокупной пенсии на первое апреля составил 120 798 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 953 тенге, базовой пенсии – 37 845 тенге. В марте средний размер совокупной пенсии составлял 120 992, то есть за месяц этот показатель упал на 194 тенге. Напомним, с первого января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 миллионов получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 триллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.