Алкоголь дорожает в ЗКО

По данным аналитического портала EnergyProm , сектор производства алкогольной продукции в стране развивается неравномерно. Так, например, по итогам января–февраля среди популярных категорий алкогольной продукции значительно увеличилось производство водки (на 27,8%, до 5,2 млн литров) и пива (на 51,7%, до 4,4 млн литров).

В то же время в сегменте «благородных» напитков был отмечен заметный спад: выпуск вина сократился на 38,2%, до 1,2 млн литров, ликёров — на 12,3%, до 166,6 тысяч литров, коньяка — на 3,9%, до 720,5 тысяч литров.

При этом дорожает в Казахстане вся алкогольная продукция, и весьма ощутимо. В феврале 2025 года цены на алкогольные напитки выросли на 10,4% в годовом выражении. В частности, пиво подорожало на 15,3%, вино — на 10,2%, водка — на 5,8%.

Среди регионов наибольший рост цен в секторе за год был зафиксирован в Туркестанской области: на 15,2%. Следом идут Карагандинская (на 15%) и Западно-Казахстанская (на 14,8%) области.

Наименьшее удорожание алкогольной продукции было отмечено в Павлодарской (на 2,2%), Абайской (на 5,4%) и Жетысуской (на 6,3%) областях.

Ранее мы писали о том, что ЗКО оказалась в тройке лидеров по подорожанию чая и кофе.