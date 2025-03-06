ЗКО стала лидером по подорожанию чая и кофе

По данным аналитического портала energyprom.kz, удорожание в секторе оказалось достаточно ощутимым, хотя и не для всех напитков. В январе этого года цены на кофе выросли по сравнению с январём 2024-го на 8,9%, а стоимость чая — на 4,1%. В частности, растворимый кофе подорожал на 8,4%, кофе в зёрнах и молотый — уже на 13,1%, чёрный чай — на 4,3%, а вот зелёный чай — лишь на 0,3%.

В региональном разрезе наиболее заметный рост цен на кофе был зафиксирован в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в Астане. Наименьшее удорожание было отмечено в Абайской области, а в Акмолинской области цены даже снизились.

Что касается чая, наибольший годовой рост цен наблюдался в Улытауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. Минимальное же удорожание было зафиксировано в Костанайской области: на 2,4%. В Павлодарской области цены остались на уровне прошлого года, а в Кызылординской и Туркестанской областях они снизились на 1,2% и на 2,9% соответственно.

Ранее мы писали о том, что ЗКО и ещё в двух областях Казахстана подорожали предметы личной гигиены.