Предметы личной гигиены подорожали в ЗКО и ещё в двух областях Казахстана

По данным аналитического портала EnergyProm.kz, по итогам января 2025 года удорожание в секторе в годовом выражении составило 6%. В частности, станки для бритья выросли в цене на 13,5%, туалетное мыло — на 9,5%, пена и гель для бритья — на 8,8%, зубные щётки — на 8,4%, зубная паста — на 7,6%, дезодоранты — на 7,1%, крем для рук и гель для душа — на 6,6%, детское мыло — на 6,3%, гигиенические прокладки — на 5,5%, краска для волос и крем для лица — на 5,3%, шампунь — на 4,9%, туалетная бумага — на 4,8%, детские подгузники — на 3,7%.

В разрезе регионов наибольшее удорожание подобных товаров ощутили жители Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей. Наименьший рост цен был зафиксирован в Павлодарской, Улытауской, Жетысуской и Абайской областях.