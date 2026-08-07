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Происшествия Социум

Вывел 155 млн тенге для финпирамиды: жителя Уральска судили за незаконный обмен криптовалюты

В Западно-Казахстанской области завершилось громкое разбирательство в отношении местного жителя. Горожанин организовал подпольный пункт обмена криптовалюты, через который «прогнал» сотни миллионов тенге.
Арайлым Усербаева
Вывел 155 млн тенге для финпирамиды: жителя Уральска судили за незаконный обмен криптовалюты
Изображение сгенерировано ИИ

Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по ЗКО, с июня 2022 по июль 2025 года мужчина систематически продавал и покупал криптовалюту USDT на P2P-платформе биржи Binance. Официальной лицензии международного финансового центра "Астана" (МФЦА) у него не было. За время работы нелегального обменника мужчина заработал 155,2 миллиона тенге.

В ходе следствия выяснилась важная деталь: криптообменник был тесно связан с финансовой пирамидой Imrat Group. Организаторы схемы привлекали подсудимого, чтобы конвертировать деньги доверчивых вкладчиков в цифровые активы.

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Через уральца "отмыли" деньги нескольких жертв пирамиды на сумму более 82,5 миллиона тенге. Купленную криптовалюту переводили на кошельки организаторов Imrat Group. Сам мошенник зарабатывал на марже - разнице между покупкой и продажей.

Суд признал жителя Уральска виновным в незаконном предпринимательстве. Однако реального срока он избежал — мужчину освободили от наказания в связи с амнистией.

-Обмен необеспеченных цифровых активов в Казахстане подлежит обязательному лицензированию (необходимо разрешение МФЦА или Национального банка РК). Любые обменные операции без лицензии считаются уголовно наказуемым преступлением. Казахстанцев призывают совершать сделки с криптой только через официальные площадки, - добавили в ДЭР по ЗКО. 

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