Прокуратура Медеуского района начала досудебное расследование в отношении жителя Туркестанской области, который совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы из Алматы.
Следствие установило, что мужчина, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой – ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы.
Во время видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера.
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.
Приговор вступил в законную силу.
