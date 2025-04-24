Житель Туркестанской области созвонился с шестиклассницей из Алматы в Telegram и во время видеозвонка делал ей предложения интимного характера.

Мужчину осудили на 7 лет за видеозвонок с 12-летней школьницей

Прокуратура Медеуского района начала досудебное расследование в отношении жителя Туркестанской области, который совершил развратные действия в отношении 12-летней школьницы из Алматы.

Следствие установило, что мужчина, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой – ученицей 6 класса одной из гимназий Алматы.

Во время видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера, выражавшиеся в непозволительных предложениях интимного характера.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что казахстанку осудили за попытку уехать в Сирию и выдать дочерей замуж за боевиков.

Фото: pexels.com



