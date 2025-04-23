Жителей вдоль берега Урала будут переселять

На улице Затон Чапаева началась реквизиция. Жилые дома, расположенные у берега реки Урал будут выкупать. Об этом сообщил заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев. Весной, во время паводков, уровень воды в реке поднимается и угрожает этим домам. В ближайшие годы есть риск, что они могут разрушиться из-за наводнений.

С жителями уже провели разъяснительную работу. Скоро начнётся оценка домов и участков. После этого владельцам выплатят компенсации, а землю заберет государство.

— Оценку проводит независимая оценочная компания, мы их нанимаем. Они смотрят усреднённую цену на рынке и выставляют нам оценку. Мы после этого приходим к жителям, отдаем на руки оценку. Если они не согласны, то могут обжаловать ее в суде. Они могут и сами нанять другую оценочную компанию, но за бюджетные средства будет отвечать оценочная компания, — объяснил Дуйсенгалиев.

По его словам, некоторые жители не хотят продавать свои участки. В этом случае они подпишут документ, что предупреждены об опасности. Также он отметил, что берег реки с каждым годом всё ближе, и жить в этих домах становится опасно.