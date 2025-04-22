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Происшествия Социум

Часть студенческого общежития обрушилась в Атырау

Обрушилась центральная часть здания общежития № 2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. Обвал произошёл с пятого по первый этаж.
Кристина Кобина
Часть студенческого общежития обрушилась в Атырау

Обрушилась центральная часть здания общежития № 2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. Обвал произошёл с пятого по первый этаж. Пострадавших и погибших. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций. 

— Здание, расположенное по адресу проспект Студентов 29 построили в 1972 году. В ноябре 2022 года хозяйственная служба вуза обнаружила дефект в стене первого этажа и сообщила об этом соответствующим органам. После этого специалисты управления государственного архитектурно-строительного надзора Атырауской области провели техническое обследование и признали здание аварийным и опасным для проживания, — пояснили в РСК.

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С февраля 2023 года здание не использовалось — студентов расселили. Сейчас на его месте планируют построить новое общежитие на 1000 мест — проект направили на экспертизу.

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