По данным пресс-службы ДЧС по ЗКО, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу Сырыма Датова, 52.

— По прибытию к месту вызова в 02:17 первого подразделения установили, что в двухэтажном здании кафе «RIZYQ» предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси обрушилось здание на площади 110 квадратных метров и продолжило гореть на площади в 25квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Силами огнеборцев пожар ликвидировали в 02:40. На месте работали сотрудники сразу четырех пожарных частей, дежурной службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда. Всего 47 человек и 15 единиц техники. А также сотрудники полиции.

— В настоящее время на месте происшествия разбирают завалы. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организовали работу горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88, — уточнили в департаменте.