Взрыв в двухэтажном кафе по улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

По информации департамента по связям с общественностью АО «КазТрансГаз Аймак», прибывшая на место ЧП аварийная бригада отключила отдельно стоящие ШРП (шкафные газорегуляторные пункты), от которых газифицировано кафе.

— Шкафные газорегуляторные пункты — частные, не на балансе АО «КазТрансГаз Аймак». Рядом стоящий пятиэтажный дом не пострадал. Его газоснабжение идёт от другого ШРП. Предположительно, хлопок произошёл от газового баллона. На месте ЧП разбирают завалы, — сообщили в ведомстве.

Фото Медета Медресова

