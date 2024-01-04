Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошел около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.

В пресс-службе департамента ЧС по ЗКО отметили, на месте происшествия задействованы силы ДЧС области, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи. Всего свыше 110 человек и 30 единиц техники.

— На данный момент из-под завалов спасли шесть человек, пять из которых доставили в больницы города, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружили двоих погибших. Их личности устанавливают. Предположительно под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются, — пояснили в ведомстве.

В штабе ДЧС ЗКО организовали работу горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88.