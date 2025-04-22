Тариф на тепло просят повысить в Уральске

Монополист планирует повысить тариф до 7 179,32 тенге за 1 Ккал без НДС.

18 апреля в Уральске состоялись общественные слушания, во время которых рассмотрели заявку на повышение тарифа от АО «Жайыктеплоэнерго». Отметим, что заявка подана в соответствии с подпунктом пункта 1 стать 22 Закона РК «О естественных монополиях», а именно изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ, которая направлена на снижение износа и улучшения качества оказания услуг.

По словам директора предприятия Бекболата Камешова, АО «Жайыктеплоэнерго» является единственным централизованным источником теплоснабжения Уральска, стратегическим и социальным объектом. В состав предприятия входят ТЭЦ, газотурбинные установки, тепловые сети, котельное хозяйство и производственная база. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей составляет 248 километров. Изношенность оборудования и ТЭЦ составляет 89%, тепловых сетей - 50%.

– Основной деятельностью предприятия является производство тепловой электроэнергии, передача, снабжение тепловой энергии и подача горячей воды. Основные потребители - это население, промышленные предприятия, бюджетные организации и индивидуальные предприниматели. Общее количество потребителей - 77 657 единиц, - рассказал Бекболат Камешов.

Что касается финансового положения предприятия, то директор подчеркнул, что фактическая себестоимость 1 Гкал теплоэнергии составляет 6 321,51 тенге, при отпускной цене 6121,24 тенге.

– На сегодня АО «Жайыктеплоэнерго» получило положительное заключение министерства энергетики и Казцентр ЖКХ по реализации двух проектов - это строительство новой котельной взамен старой в поселке Круглоозерное и строительство новой котельной саншколы взамен старой. В связи с чем предприятие направило проект тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии. Стоимость строительства двух котельных составляет 307 миллионов тенге, реализация проекта будет осуществляться за счет прибыли предприятия, - сказал Бекболат Камешов.

Таким образом, АО «Жайыктеплоэнерго» просит повысить тариф до 7 179,32 тенге за 1 Ккал без НДС, действующий тариф - 6 854,29 тенге.

По словам руководителя ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбековой, заявка АО «Жайыктеплоэнерго» будет рассмотрена в установленные законом сроки.