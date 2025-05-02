Ребенок получил ожоги 95% тела.

Скончался мальчик, которого ударило током на подстанции в Уральске

Вечером 30 апреля возле дома №82 на улице Исатая-Махамбета произошла трагедия. Очевидцы рассказали, что у мальчика застрял мяч на проводах. Чтобы его достать, он залез на крышу электроподстанции и получил сильный удар током.

Ребёнка доставили в Областную детскую больницу. По данным управления здравоохранения, у него было 95% ожогов тела, ожоги четвёртой степени. Он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое.

2 мая стало известно, что ребенок умер.

Полиция начала расследование. Возбуждено уголовное дело.