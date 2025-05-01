Второго мая днем в Западно-Казахстанской области ожидается +19 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, утром туман.

По данным РГП «Казгидромет», второго мая днем в Западно-Казахстанской области ожидается +22 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, утром туман. Ночью + 7 градуса, на севере, востоке области дождь. На западе, севере туман. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Атырауской области без осадков. Днем +25 градусов тепла. Ночью +12. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области на севере, востоке области дождь, гроза. Днем переменная облачность, +25 градусов, ночью +3 градуса ниже нуля. Ветер с порывами до 20 м/с.

В Мангистауской области без осадков. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью на севере, востоке области дождь, гроза +9. Ветер юго-восточный: 20 м/с.



