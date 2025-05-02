В редакцию «МГ» обратились жители села Январцево района Байтерек. Все они являются или являлись работниками овощехранилища ТОО «Baystone». По словам собравшихся, сейчас ситуация критическая, им с февраля не платят зарплату, банки отказывают в кредитах, а жить им не на что.

В редакцию «МГ» обратились жители села Январцево района Байтерек. Все они являются или являлись работниками овощехранилища ТОО «Baystone». По словам собравшихся, сейчас ситуация критическая, им с февраля 2025 года не платят зарплату, банки отказывают в кредитах, а жить им не на что. У всех есть дети, которых нужно кормить, одевать и обувать.





— С февраля мы не получаем заработную плату. Идут постоянные обещания, вот подождите, потерпите, то бюджета нет, то вот-вот появятся мы всё выплатим. У всех долги, кредиты, дети и свои семейные проблемы. Ждать мы не можем. Путь страна слышит, что есть такие работодатели, — рассказала бывшая работница ТОО «Baystone» Нина Путоркина.

Работники говорят, что не раз уже подходили к работодателю с просьбой выплатить им заработанную плату, но в ответ слышали лишь обещания.

— Вы издеваетесь?! Вы в карман складываете себе деньги, а наши заработанные крохи не можете отдать! Вы одни перчатки даете рабочим на неделю, и говорите потерпите. А люди перебирают эту гниль своими руками и дышат газами. Вы что-нибудь доплатили за вредность? Нет! Вы плевать хотели. Мне на что жить. У меня четверо детей и воспитываю я их одна. Мне кормить их надо. У меня холодильник сломался, а купить я купить новый не могу, — возмутилась Нина Путоркина.

Со слов собравшихся, работодатель с ними не заключал трудовые договора. Есть люди, которые на таких условиях работают уже четыре года. На просьбы оформить всё официально, работодатель снова только обещает исправить ситуацию, говорят сельчане.

Куанышкали Урпешев работает разнорабочим и грузчиком в овощехранилище пять лет. Мужчина отмечает, что раньше их зарплатой не обижали, а задержки были незначительные.

— Через два года на пенсию, но обещанных пенсионных отчислений так и нет. Скажут что-то починить, ни досок, ни гвоздей, ничего нет. Вот как работать? Я хоть и один, но жить на что-то надо, — сказал мужчина.

Нина Потуркина говорит, что она работала поваром и ей приходилось готовить еду для сотрудников предприятия из своих продуктов.

— Я молчать не буду! И сейчас крик души! Почему я должна жить на 63 тысячи тенге?! Этих денег хватает оплатить за свет и на продукты. Почему я должна отказывать детям и говорить, подождите пока у Сергея Владимировича что-то там наладится. Нам ещё месяц надо как-то прожить. Не надо обманывать людей. Почему ваши дети ездят отдыхать, а наши этого не заслужили? Мы лохи. Мы бесплатные рабы, кто-то в гнилье ковырялся, а я за свой счёт продукты на кухню покупала кормить рабочих, чтобы работу не сорвать. Кто вернет мне эти деньги?! Ведь мы старались поддержать работодателя. Мы никогда не пропускаем работу, все выполняем на совесть, — дополнила Нина.

Сельчане говорят, что оклад на производстве составляет 250 тысяч тенге, у разнорабочих оплата — 7 тысяч тенге в день.

— Мой муж работал в феврале, его сократили. Теперь не факт, что ему выплатят зарплату. Но это заработанные трудом деньги, — говорит ещё одна работница ТОО «Baystone» Анна Барышева.

Несмотря на такое положение, местные жители не обращались с жалобами в трудовую инспекцию.

— Мне не могут выплатить 297 тысяч тенге уже два года, всё кормят общениями. Мне нужно сейчас идти на операцию, а занять не у кого. У меня мизерная пенсия. Я не от шикарной жизни прошу свои деньги, — сказала жительница села Январцево Вера.

Между тем, директор ТОО «Baystone» Сергей Решетов ответил на жалобы и объяснил, почему он не выплатил долги перед своими работниками. Он считает, что все неудачи из-за плохой урожайности.

— Мы давно занимаемся выращиванием овощей и такого провального года, как 2024 год, у нас никогда не было. Это связано с поздней посадкой, урожай не дозрел. Осенью сотрудники работали на уборке, получали зарплату как положено. Овощная продукция зашла на овощехранилище недозревшая и начала портиться. Несмотря на это персонал работал, получал зарплату, мы как могли реализовывали продукцию в рамках договоров с СПК «Акжайык» по стабилизационной программе. Но, к сожалению, продукция в большей степени была испорчена, соответственно, мы не смогли выполнить свои обязательства, — рассказывает Сергей Решетов.

Директор предприятия говорит, что с февраля 2025 года у них идут судебные процессы с СПК и счета компании заблокированы, именно по этой причине работникам не выплатили зарплату.

— В 2023 году у нас был хороший урожай, но со стороны СПК он не был истребован и большую часть продукции мы утилизировали. 2024 год был для предприятия также убыточным. Сейчас СПК подали иск о том, что мы их не обеспечили в рамках договора поставки овощной продукции. Хотя мы поставляли овощи в ноябре, декабре и январе. В принципе работники могу подтвердить, сколько продукции было испорчено, — отметил Сергей Решетов.

По словам главы предприятия, они с иском СПК полностью не согласны и добиваются своей правоты. Сейчас подали на апелляцию.

— Суд первой инстанции не принял во внимание обстоятельства форс-мажора. Хотя в контракте у нас прописаны обстоятельства непреодолимой силы, оно ведет к дальнейшему диалогу и исполнению обязательств. Нас обязали исполнить исковое заявление, возврат на сумму 550 миллионов тенге. Никого не интересует может это выплатить компания или не может. Истцу без разницы, как мы будем существовать дальше, — пояснил директор компании.

Глава ТОО «Baystone» дополнил, что долг предприятия перед работниками составляет за февраль и март 5,5-6 миллионов тенге.

Также ситуацию с иском прокомментировал заместитель председателя правления СПК «Акжайык» Фархад Жолбаев.

— Они должны были поставить 2200 тонн картофеля, 641 тонну моркови и 1700 тонн лука. Из всего этого в ноябре 2024 года мы забрали 88 тонн картофеля и 14 тонн моркови. На этом всё. Дальше поставки приостановились. По графику платежей за непоставленный товар они должны были ежемесячно оплачивать деньгами. Должны оплатить до 2 декабря. Не оплатили. Мы понимали, что ситуация крайняя. Съездили заактировать объём товара на складе, соответственно, в том количестве объёма, которое нам было необходимо не было, хотя в октябре мы совместно с акиматом заактировали 2 тысячи тонн картофеля и он должен был его поставить. Со слов ТОО «Baystone» они ссылаются на форс-мажор и его озвучили только в суде, — рассказал Фархад Жолбаев.

Заместитель председателя правления СПК «Акжайык» отметил, что на сегодняшний день ТОО «Baystone» должны им порядка 550 миллионов тенге.