21 декабря 10-летний казахстанец в составе группы футболистов, отправился на сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. Для ребенка была оформлена услуга сопровождения. Во время регистрации, досмотра и посадки у него были все необходимые документы в специальной сумке. Однако по прилету в Турцию обнаружили, что загранпаспорт утерян. Мальчик сообщил об этом сопровождающему сотруднику Air Astana, но паспорт не нашли. В результате он не смог пройти пограничный контроль и оказался в комнате для депортации.

Суд взыскал с Air Astana материальный ущерб и компенсацию морального вреда в пользу мамы мальчика, которого депортировали из Турции в Казахстан из-за потерянного паспорта. Об это сообщил адвокат Данильхан Шагатаев в своём Telegram-канале.

В суде авиакомпания настаивала на том, что каждый пассажир несет ответственность за сохранность документов.

— Мы, в свою очередь, возражали против данного утверждения, поскольку на малолетних детей нельзя возложить обязанность. Более того, установлено, что на момент передачи детей сотрудникам авиакомпании, посадки на воздушное судно все необходимые документы были в наличии. В суде были допрошены свидетели, в том числе бортпроводники и работники наземных служб Турции. В итоге суд посчитал, что со стороны авиакомпании не были надлежащим образом исполнены обязанности по проверке наличия документов несопровождаемого несовершеннолетнего ребенка. Последствием стало отсутствие паспорта у ребенка перед прохождением пограничного контроля в Турции, — говорится в сообщении адвоката.

По информации Данильхана Шагатаева, суд взыскал материальный ущерб за покупку новых авиабилетов, оформление нового паспорта, а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн тенге.

Решение не вступило в законную силу.