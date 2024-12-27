10-летний казахстанец двое суток провел в одиночестве в аэропорту Турции

Как сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, 21 декабря ребенок в составе группы футболистов отправился на футбольные сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. Ребенку была приобретена услуга сопровождения ребенка, и, по словам адвоката, ответственность за это лежит на компании Air Astana.

Как сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, 21 декабря ребенок в составе группы футболистов отправился на футбольные сборы рейсом КС 915 Алматы-Анталья. Ребенку была приобретена услуга сопровождения ребенка, и, по словам адвоката, ответственность за это лежит на компании Air Astana.

При прохождении регистрации на рейс, досмотра и посадки на самолет, у ребенка при себе были все необходимые документы, которые находились на шее в специальной сумке. Однако по прилету в Турцию ребенок обнаружил, что потерял загранпаспорт и сообщил об этом сопровождающему сотруднику Air Astana, однако паспорт найти не удалось. В результате мальчик без загранпаспорта не смог пройти паспортный пограничный контроль в Турции, и его поместили в специальную комнату для депортации.

– Ребенок находился двое суток, а именно с 21 декабря по 23 декабря 2024 года, один в комнате для депортации без представителей авиакомпании. Ребенка попросту бросили одного. В это время встречающая сторона не могла пройти к ребенку, так как он застрял в транзитной зоне и посторонних туда не впускают. Все это время ребенок, которому всего 10 лет, плакал и не мог понять, почему с ним произошла подобная ситуация. Его допрашивали, но ситуация усугубилась тем, что ребенок не владеет иностранными языками, соответственно он не понимал речь работников пограничного контроля, сотрудников полиции и работников аэропорта. Ему не была обеспечена со стороны авиакомпании какая-либо помощь в представлении его интересов, - написал Данильхан Шагатаев.

Мама ребенка была с ним на связи, но мальчик в силу своего возраста не мог объяснить, почему он находится один без защиты и представительства авиакомпании.

– Вместе с матерью ребенка нам удалось самостоятельно выйти на представителей Генерального консульства Республики Казахстан в Анталии. И только спустя двое суток ему был оформлен временный документ на возвращение обратно в Казахстан. Возникает вопрос: где в это время были представители Эйр Астана? Почему никто из представителей авиакомпании не вышли и не оказали помощь ребенку? Мы обязательно это выясним, - сообщил адвокат.

Напомним, Данильхан Шагатаев защищал интересы жительницы Уральска, дочь которой по вине сотрудников авиакомпании также осталась без сопровождения в аэропорту Астаны. Инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту девочку не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной.

Суд обязал выплатить женщине моральную компенсацию в размере 5 миллионов тенге. Однако она заявила, что отказывается от денег и намерена судиться.