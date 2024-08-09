Жительница Уральска Жазира Мусина на своей странице поделилась вопиющим случаем, который произошел с её ребенком. По словам женщины, 20 июля её 12-летние дочери-двойняшки Зере и Зауре Галиевы возвращались домой из Америки. Вместе с группой детей под сопровождением доверенного лица они летели транзитом через Астану в Уральск.

– Казалось бы, что может пойти не так? Мы доверяли FlyArystan, но эта доверие обернулась кошмаром. На регистрации сотрудники FlyArystan зарегистрировали Зауре, а Зере не зарегистрировали. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Они ввели сопровождающего в заблуждение обманным путем. У моих детей всё было в порядке с документами. Неужели сотрудники FlyArystan не впустили моего ребенка лишь по причине отсутствия места на борту? Интересы взрослого человека выше интересов детей? В итоге самолет вместе с другими детьми и сопровождающим вылетел в Уральск, а моя дочь Зере осталась одна в аэропорту Астаны без присмотра! - возмущается Жазира Мусина.

По словам женщины, её дочь испытала сильный страх и тревогу, поскольку рядом не было никого из близких. Она считает, что сотрудники авиакомпании жестоко поступили с её ребенком. Жазира Мусина в это время находясь в Уральске, начала обращаться во все инстанции. Сотрудники FlyArystan предложили ей до ближайшего рейса Астана-Уральск разместить девочку в гостинице. А следующий рейс был запланирован только на следующий день.

– При этом никто не хотел принимать во внимание то, что ребенок не может быть зарегистрирован в гостинице без законного представителя или доверенного лица. Так же никто не мог гарантировать безопасность моего ребенка на время пребывания в гостинице. А вдруг с ребенком что-нибудь случится? Вдруг её украдут? Кто будет отвечать? Дочь вылетела домой только на следующий день без сопровождения взрослого. Сейчас она с нами, жива и здорова, но эту ситуацию я не могу отпустить. Такое может случиться с любым ребенком. Мой ребенок три часа стоял возле стойки регистрации, плакал, не знал что делать, звонил мне и спрашивал «Что мне делать? Куда мне идти?». Каково было мне в этот момент? - написала Жазира Мусина.

Женщина вместе со своим адвокатом обратились к комитет гражданской авиации и уполномоченному по правам ребенка Динаре Закиевой. Жазира Мусина намерена привлечь к ответственности авиакомпанию за нарушение прав ребенка.

Между тем, учебный центр, в сопровождении которого была Зере, прокомментировал ситуация. Так, представители авиакомпании заявили сопровождающему, что произошла техническая ошибка, и попросили руководителя группы подойти к гейту, заверив, что они сами сопроводят ребёнка на борт самолёта.

– Руководитель группы последовал их указаниям и подошёл к гейту. В это время началась посадка, но ребёнок так и не появился. После этого сотрудник авиакомпании заверил нас, что ребёнок уже на борту самолёта, и предложил руководителю группы пройти в самолёт. Руководитель группы вошёл на борт, чтобы удостовериться, что ребёнок на месте. Однако, после проверки, ребёнок не был найден среди пассажиров. Понимая, что ситуация требует вмешательства, руководитель группы попытался покинуть самолёт, чтобы разобраться в происходящем. Однако служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полёты местными авиакомпаниями. Эта ситуация вызвала у нас глубокое беспокойство и недоумение по поводу действий авиакомпании и ее сотрудников, которые поставили под угрозу безопасность и благополучие ребёнка, - сообщили в учебном центре.

Получить комментарий от авиакомпании не удалось. Существующие номера контакт-центров не отвечают. Редакция направила официальный запрос и послу получения ответа, он будет опубликован.

Однако под постом Жазиры Мусиной FlyArystan принесла свои извинения в связи с произошедшей ситуацией.