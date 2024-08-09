На сегодняшний день в области четыре международных маршрутов (Самара, Оренбург, Тольятти, Саратов). Действует один межобластной маршрут в Атырау, об этом сообщил на брифинге руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев.

По его словам 24 межрайонных маршрутов обслуживают 18 перевозчиков.

— В прошлом году возобновили три межрайонных автобусных маршрутов, следующих из Уральска в Казталовку и Жымпиты. В этом году разыграли маршруты в поселки Сарыомир, Камысты и Сайхин. За последние годы увеличился объём субсидий, выделяемых из областного бюджета. Также растёт количество субсидируемых межрайонных маршрутов. В этом году выделили 400 миллионов тенге субсидий на 14 перевозчиков, — рассказал Марат Куаншалиев.

Он отметил, что благодаря субсидиям обновляются автопарки перевозчиков, обслуживающие межрайонные маршруты. В этом году перевозчики приобрели два новых автобуса, из них по маршруту Жанибек — Уральск автобус большого класса KING LONG , по маршруту Сарыомир-Уральск микроавтобус марки «Газель».



