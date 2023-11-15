Уральцы обратились в редакцию с жалобами на работу городских автобусных маршрутов №5 и №3.

Галина рассказала, что интервал движения автобусов на маршруте №5 увеличился. Особенно это заметно в вечернее время.

— Я живу в 7-м микрорайоне, работаю в центре. В 7:50 уже стою на остановке, в это время как раз подъезжает пятёрка. Если не успеваю или автобус переполнен, жду следующий — от силы минут семь. А в последнее время интервал стал около 15 минут, — сетует жительница города.

Асель (имя изменено) работает контролёром, её рабочий день заканчивается в 21:00. Она также ежедневно ездит на пятом маршруте. На остановку «Школа №44» Асель выходит в 20:50, но автобусы в это время уже ездят. Изредка ей удаётся уехать на маршруте №22.

— Я неоднократно жаловалась в отдела ЖКХ. Проблему обещали решить, но ситуация повторяется. Вчера с остановки «9 микрорайон» мне пришлось идти на остановку «Школа №44». Там стояли люди и ждали хоть какой-нибудь автобус. Мы смотрели в приложение, все уже съехали с маршрута, — говорит жительница города.

У Асель в телефоне сохранился скриншот приложения, сделанный на прошлой недели. Видно, что в 20:56 на линии был только один автобус.

Жительница второго рабочего посёлка прислала в редакцию письмо, в котором жалуются на работу маршрутного автобуса №3.

— Когда маршрут №3 будет заезжать в сторону берёзки? Обещали после окончания ремонта улицы Шолохова, так ремонт уже закончен. Почему утром маршрут простаивает на остановке «Омега» по полчаса? Дети, которые выходят в семь утра, каждый день опаздывают в школу, — говориться в письме.

Заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ, ПТ и АД Уральска Мержан Шамуров заверяет, что все автобусы выходят на линию строго по графику.

— Все автобусы выезжают на линию в семь утра. Большие, такие как №22, №5 и №2 ездят до 22 часов. Съезжают они согласно графику, по одному. Бывает, что один из водителей выезжает чуть раньше, соответственно с маршрута сходит тоже пораньше. Касательно маршрута №5: никаких нарушений нет, автобусы в вечернее время всегда на линии. Промежуток между ними в среднем составляет 6-7 минут. Ежедневно на линию выезжает по 20 больших автобусов, в том числе и маршрутный автобус №7. На случай ЧП у автопарка всегда есть дежурный водитель. В редкий случаях бывает, что автобус сильно переполнен, по этой причина они не останавливаются на остановке, такие случаи очень редкие, — сказал Мержан Шамуров.

Маршрут №3, сказал чиновник, последние три дня заезжает в район второго рабочего посёлка, когда едет в сторону плодоовощного. Но в обратную сторону не заезжает — там не светофора. В связи с ремонтом на Шолохова его пока не установили.

Ежедневно общественный транспорт перевозит около 200 тысяч пассажиров. Запускать на линию новые в автобусы в ведомстве пока не планируют.