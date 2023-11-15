Сотрудница ювенальной полиции Уральска фальсифицировала доказательства по административным делам. Об этом сообщили в антикоррупционной службе ЗКО.

Она искусственно завысила показатели работы по выявлению торговли в неустановленных местах.

— Пользуясь служебным положением, она оформила административные дела за стихийную торговлю в отношении троих бизнесменов. Хотя вид деятельности предпринимателей не имеет ничего общего с торговлей. В связи с тем, что торговля не производилась, сотрудница полиции привлекла предпринимателей к ответственности заочно, — сообщили борцы с коррупцией.

По рекомендации антикоррупционной службы по ЗКО протоколы об административных правонарушениях отменили, а сотрудницу полиции привлекли к ответственности.

Приговором Уральского городского суда она признана виновной. Ей назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме этого, суд лишил её права занимать должности в правоохранительных и государственных органах на три года. Так же её лишили специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.