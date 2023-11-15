Надёжным спутником в этом путешествии станет сеть магазинов «ЭлектроКомплект», которая из года в год радует своих клиентов разнообразием товаров.

Самая важная часть новогодних праздников, конечно же, ёлка. Вы будете приятно удивлены многообразием представленных ёлок в магазинах «ЭлектроКомплект».

Искусственные ёлки – практичный и экономичный выбор, ведь они не требуют замены каждый год. В «ЭлектроКомплекте» вы сможете выбрать зеленых красавиц высотой от полуметра до трёх метров на любой вкус: классические зелёные, покрытые инеем, белоснежные. Приходите и убедитесь в этом сами!

Выбрав свою идеальную ёлку, вы сможете сразу подобрать для неё украшения, не покидая магазина.

Здесь представлены ёлочные игрушки разных размеров и цветов, мишура, гирлянды, звёздочки и разнообразные фигурки, которые подойдут даже для самых избирательных покупателей. Ими можно украсить не только ёлку, стены, комнаты, дома, но и дворы.

Аксессуары в виде Деда Мороза, Санта Клауса, оленей на санях и различных сказочных персонажей непременно добавят праздничное настроение вашему дому и создадут неповторимую атмосферу светлого семейного праздника. И, конечно же, не забудьте о символе года – драконе, который, по поверьям, приносит процветание и гармонию в 2024 году.

Приятным сюрпризом могут стать надувные фигуры Деда Мороза и Снеговика высотою более двух метров.

К тому же в наличии есть уличные гирлянды и LED-ленты, которые создадут новогоднюю яркую сказку во дворе вашего дома.

Не забудьте про подарки к Новому Году для ваших друзей, близких и родных.

В сети магазинов «ЭлектроКомплект» вы найдёте сувениры, памятные подарки и полезные мелочи, которые порадуют не только детей, но и взрослых.

Наши приветливые продавцы всегда готовы помочь вам и подобрать именно то, что вам нужно. Мы также предоставляем услугу доставки до вашего дома.

У нас есть различные способы оплаты, включая как наличные, так и безналичные платежи. Мы также предлагаем систему рассрочки и кредита через Kaspi Bank и Home Credit Bank.

Ждем вас по адресу: Уральск, улица Шубина, 2/4;

улица Самал 82/4; улица Придорожная, 65/3.

Телефоны: +7 (7112) 21-49-82, 21-22-67.