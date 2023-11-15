Иностранцы попали в ДТП на угнанном авто в Уральске

Двое граждан Узбекистана совершили ДТП на угнанном авто в Уральске, сообщает Polisia.kz. Авария произошла 13 ноября.

Volkswagen Passat вызвал подозрение у патрульных, но водитель не подчинился требованиям остановиться. Машина, уходя от погони, врезалась в ворота дома на улице Абдолова.

— Выяснилось, что в машине находились двое граждан Узбекистана 1996 года рождения, которые находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме этого, автомобиль, на котором передвигались нарушители, был угнан. Владельцем является житель района Байтерек 1978 года рождения, — рассказали правоохранители.

Ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем, группой лиц по предварительном сговору». Подозреваемым грозит до пяти лет заключения.