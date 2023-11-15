В 2018 году область потрясла новость о жестоком убийстве предпринимателя из Аксая Жумагали Аралбаева. Мужчина занимался обменом валют и был убит прямо в своём обменном пункте. На его теле насчитали более 30 ножевых ранений.

На скамье подсудимых оказался Амангали Пшенбаев. Выяснилось, что это было не единственное убийство, которое он совершил. В 2015 году от их рук погиб ещё один предприниматель Талгат Джумагазиев. Помимо этого, преступник вместе со своими подельниками совершил ряд краж и разбойных нападений. За убийство вместе с ним были осуждены ещё двое мужчин — Жолдас Тулепов и Ануар Утепов. Один мужчина был осужден за кражу, хранение и изготовление оружия. Ещё двое мужчин обвинялись в недонесении о преступлении.

В 2019 году суд признал всех подсудимых виновными и приговорил к различным срокам наказания — от трёх до 20 лет.

Как рассказала супруга убитого Жумагали Аралбаева Айгуль, осуждённый на 20 лет Амангали Пшенбаев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Семья покойного категорически против. Более того, срок отбытия его наказания сократили до 10 лет.

— У нас на руках есть постановление городского суда от 16 июля 2020 года о восстановлении его срока на 20 лет. Сейчас мы снова узнаем, что ему сократили срок. За что? За двойное убийство? Он отказался от своих первоначальных показаний, когда назвал имя заказчика. Наша семья против этого. Какое он имеет моральное право проситься на УДО? Мы просим суд, чтобы ему вернули 20-летний срок. Прокурор Цуранков ходатайствовал, чтобы ему сократили срок, о чём мы узнали от адвоката. А теперь Пшенбаев вообще обнаглел и просит, чтобы ему сократили срок на пять лет. Он не пожалел моего мужа, нанёс 32 ножевых ранений. Даже барана так не режут. Я видела тело, ни одного живого места не оставил. Без отца остались двое детей, я — без мужа, родители без сына, — говорит Айгуль Аралбаева.

Более того, по словам женщины, Пшенбаев не выплатил их семье моральную компенсацию, хотя сам осуждённый утверждает обратное.

Сестра второго убитого предпринимателя Талгата Джумагазиева Мария тоже уверена, что Пшенбаев не заслуживает УДО. Кстати, именно на неё в 2014 году осуждённые совершили разбойное нападение и пытались вырвать сумку.

— Пшенбаев сначала напал на меня, а через год убил моего брата. Убивал цинично, с особой жестокостью, готовился основательно. Брату было 46 лет, в расцвете сил. Убил двоих ни в чём неповинных людей. Хочет отсидеть за это пять лет. Получается, каждая жизнь стоит 2,5 года? — возмущается Мария Джумагазиева.

Адвокат осуждённого Тамара Сарсенова говорит, что к Пшенбаеву применимы нормы уголовного закона. Пшенбаев, будучи привлечённым за убийство Аралбаева, и находясь в следственном изоляторе, рассказал о нераскрытом убийстве.