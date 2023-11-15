Казахстан против худшей сборной мира – в отборе на Евро-2024. Где смотреть и какие коэффициенты

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа Казахстана – 1,02, ничья – 21, победа Сан-Марино – 38. Наиболее вероятным результатом по котировкам Tennisi будет счет 3:0 в пользу Казахстана – коэффициент на этот счет составляет 5.

После восьми туров Казахстан занимает третье место – 15 очков. Выше только Словения и Дания – по 19 баллов. Замыкает таблицу Сан-Марино, который не набрал ни одного очка и официально считается худшей сборной мира – занимает последнее, 208-е, место в рейтинге ФИФА.

В этом отборочном цикле Казахстан победил Финляндию (2:1), дважды Северную Ирландию (1:0, 1:0), Сан-Марино (3:0) и Данию (3:2), а проиграл Дании (1:3) и Словении (1:2). У Сан-Марино, кроме разгрома от Казахстана, также были поражения от Дании (1:2, 0:4), Северной Ирландии (0:3, 0:2), Словении (0:4, 0:2) и Финляндии (0:6).

Матч Казахстан – Сан-Марино пройдет 17 ноября и начнется в 21:00. Прямая трансляция будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Сборная Казахстана вместе с Словенией и Дании претендует на две путевки на Евро-2024 от группы H. Казахстанцам нужно обязательно побеждать Сан-Марино и ждать в матче Дания – Словения победы хозяев или ничьи – тогда в игре заключительного тура Словения – Казахстан на кону будет выход на Евро-2024.

Самые нескучные ставки на все матчи отборочного цикла Евро-2024 ждут вас в мобильном приложении и на сайте Tennisi.kz. Самая теннисирующая линия доступна здесь.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №249 выдана 10.08.2018 г. КДСФК МКС Республики Казахстан