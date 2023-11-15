Казахстанский борец и депутат мажилиса Даулет Турлыханов отказался комментировать проблему бытового насилия в стране, передаёт Informburo.kz.

В кулуарах мажилиса журналисты спросили депутата, могло ли поведение родителей в семье повлиять на молодых мужчин, которые бьют девушек в своих семьях.

— Что вы хотите? Какое мнение, вы думаете? Как вы его видите? Больше ко мне не подходите, пожалуйста, с такими вопросами. Уму непостижимый вопрос. Такие вопросы задавайте детям, — сказал Даулет Турлыханов.

Он подчеркнул, что депутаты уже обсудили этот вопрос и выдвинули свои предложения. Поблагодарив журналистов, Даулет Турлыханов удалился.

Ранее сына народного избранника осудили за избиение юристов. Они вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Анна Димитриевич получила удар в челюсть и упала без сознания, её супругу сломали ребро.

Другой сын депутата также попал в социальные сети и новости после того, как толкнул девушку на землю.

В ноябре на скамье подсудимых оказался племянник Даулета Турлыханов. Он избил жену, но не понёс наказание, так как супруга простила его.