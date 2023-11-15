100 тысяч гектаров земли просят китайские инвесторы для мясоперерабатывающего завода, сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев во время брифинга в СЦК.

Сейчас мясо сайгаков поставляют на переработку в Атырау и Актобе из-за нехватки людей на мясоперерабатывающем заводе. В следующем году в регионе планируют построить ещё два таких завода.

— Сумма не маленькая и не каждый инвестор сможет осилить проект. Всё зависит от возможностей инвестора, государство на это деньги не выделяет, — отметил он.

По словам Турегалиева, около двух месяцев назад в акимат обратились инвесторы из Китая. Они вместе с казахстанскими коллегами изъявили желание построить завод. Для строительства предприятия им необходимо 100 тысяч гектаров земли, где будут разводить сайгаков. На заводе планируют полностью перерабатывать мясо сайги и крупного рогатого скота.

— Мы выслушали их предложение, выдвинули свои условия. Компания должна зарегистрироваться в области, соответственно все налоговые отчисления пополнят бюджет региона. На заводе должны трудоустроить местных жителей. Инвесторы должны выполнять свои обязательства. В противном случае землю изымут. Согласятся с условиями и найдут финансирование — выдадим им землю. Опасаться ничего не стоит, они не смогут забрать землю в собственность или перепродать её. Для нас главная задача — это привлечение инвестиций в область, — сказал Нариман Турегалиев.

Глава региона подчеркнул, что данный вопрос находится на стадии переговоров.

Напомним, в 2015 году в селе Чапаево Акжайыкского района построили завод по производству свежеохлажденной ягнятины ТОО «Батыс Марка Ламб». На реализацию проекта «КазАгрофинанс» выделил средства в лизинг, а 15% — это частные вложения. Стоимость всего проекта составила более 3 млрд тенге. Из них в 2 млрд обошлось оборудование, на 1 млрд провели строительно-монтажные работы. Свой долг предприятие должно было гасить с 2016 года.

Спустя два года у компании образовались финансовые трудности и в 2017 году комплекс приостановил свою деятельность. Конкретных причин в акимате области не назвали, ответили, что “у предприятия образовались финансовые трудности”. Сейчас он попросту простаивает. Земля и помещение ТОО находятся в залоге у «КазАгроФинанс» и в собственности предприятия. Дорогостоящее оборудование — на балансе у АО «КазАгроФинанс».