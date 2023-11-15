В Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» установили факты мошенничества при получении кредитных средств по госпрограмме «Сыбага». Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Так, трое граждан от имени крестьянских хозяйств использовали фиктивные документы и обналичили кредитные деньги. Средства выделили на приобретение племенного скота. Крестьянские хозяйства, к слову, были оформлены на подставных лиц.

– Противоправными действиями причинён ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 970 миллионов тенге. Сейчас трое подозреваемых задержаны, они содержатся под стражей, — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем арестовано движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму около 260 миллионов тенге.