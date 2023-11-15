Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот тенге. Она основана на элементах «Сакского стиля», сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Новая серия банкнот поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновлённого дизайна номиналом 5 000 тенге будет доступна к концу года.

— В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно для внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны, — пояснили в НБ.

Новые банкноты обязательны к приёму по номинальной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана.

После выпуска банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения.

Национальный Банк устанавливает период параллельного их обращения в один год.

Примечательно, что на банкноте номиналом в две тысячи тенге изображён сайгак. Это больше, чем стоит килограмм мяса сакрального животного, которого начали отстреливать.

Летом сообщалось, что на купюры тенге вернут подпись главы Нацбанка. Её перестали наносить в 2016 году.

Согласно данным Нацбанка за прошлый год, чаще всего в Казахстане подделывают купюры номиналом 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. Больше всего подделок находят в Алматы.