Президент провёл встречи и консультации с министром внутренних дел, Генеральным прокурором, председателем Верховного суда, сообщает Акорда.

— По мнению Касым-Жомарта Токаева, принцип закон и порядок должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств. Бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом... Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей, — говорится в сообщении.

Президент поручил руководству МВД держать дело об убийстве в столичном ресторане на особом контроле.

В одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину. Сообщалось, что по подозрению в совершении этого преступления задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Позже в полиции подтвердили его задержание по подозрению в убийстве собственной жены. Бывшего чиновника взяли под стражу.

Дело обросло множеством сплетен, официально полиция подробностей трагедии не сообщала.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года экс-чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.