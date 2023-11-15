92 казахстанца и члены их семей покинули сектор Газа

Состоялся первый этап эвакуации казахстанцев и членов их семей из сектора Газа, сообщает министерство иностранных дел РК. Через КПП «Рафах» (пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа, контролируемый Египтом) на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

Эвакуированные в составе колонны выехали в Каир. По их прибытию правительство направит самолёт.

— Эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно. Казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Палестино-израильский конфликт

Утром седьмого октября Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Палестинское исламистские движение ХАМАС заявило о начале «военной операции» против Израиля. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по целям в секторе Газа. Восьмого октября Израиль официально ввёл военное положение.

Представители движения ХАМАС взяли в плен жителей. Среди них есть иностранные граждане.

Из Израиля репатриационным рейсом вывезли более 100 человек.

Только 17 октября МИД РК выступил с заявлением. Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля. А также призывает Израиль воздержаться от «непропорционального использования силы».

Третьего ноября Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.