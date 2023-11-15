В Алматы запустили новый пригородный автобусный маршрут №235, сообщили в управлении городской мобильности. Он курсирует между рынком «Салем» и посёлком Исаев в Илийском районе.

На линию выходят 10 автобусов ISUZU Н-40. Интервал движения составляет 12 минут. Автобусы ходят с 6 до 22 часов.

— По плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, обеспечив охват 50 населённых пунктов, — напомнили в ведомстве.

Напомним, с 15 ноября запустили маршрут №89 от станции метро «Райымбек батыр» до ЖК Gate City в Илийском районе.