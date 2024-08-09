Не хватило мест: FlyArystan ответила, почему не пустили на борт девочку из Уральска

Инцидент произошел 20 июля. В столичном аэропорту 12-летнюю Зере не пустили на рейс Астана-Уральск и оставили в аэропорту совершенно одну. Ребенок, по словам матери, был в составе группы образовательного центра и летел из Америки в Уральск транзитом через Астану.

На регистрации сотрудники FlyArystan не зарегистрировали девочку. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Позже авиакомпания FlyArystan прокомментировала инцидент и принесла свои официальные извинения матери ребенка Жазире Мусиной и Зере.

– 21 июля несовершеннолетняя пассажирка Зере Галиева не смогла вылететь из Астаны в Уральск рейсом KC 7367. В этот день Зере Галиева вместе с сестрой Зауре Галиевой и сопровождающим пассажиром подошли к стойке регистрации за 50 минут до вылета. Пассажиры не проходили онлайн-регистрацию, поэтому планировали взять посадочные талоны на стойке. Однако из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить место на борту самолета Зере Галиевой. Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место Зере и предложили компенсацию. К сожалению, волонтера среди пассажиров не нашлось, - объяснили в авиакомпании.

Представители FlyArystan объяснили ситуацию сопровождающему лицу и матери ребенка и предложили проживание в гостинице для Зере Галиевой и подруги ее матери, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге и посадочный талон на следующий рейс до Уральска, который планировался 22 июля. Однако подруга матери от гостиницы отказалась и забрала ребенка с собой с разрешения законного представителя. На следующий день Зере Галиева вылетела в Уральск под присмотром бортпроводников, как несопровождаемый ребенок.

– Авиакомпания полностью признает свою вину в данной ситуации. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и хотим заверить, что этот случай совершенно не соответствует нашим стандартам обслуживания. Мы приносим свои искренние извинения и предлагаем компенсацию госпоже Мусиной и ее семье за причиненный моральный ущерб, - сообщили в компании.

В FlyArystan заверили, что незамедлительно начали служебную проверку и обязуются пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.