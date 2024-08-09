Правительство Казахстана постановило разрешить владельцам АО «АТМА — Аэропорт Атырау и перевозки» передать 100 процентов акций аэропорта компании, зарегистрированной в Катаре, сообщает Orda.kz. Корреспондент издания выяснила, что бенефициар этой компании может быть косвенно связан с российским олигархом Олегом Дерипаской. Постановление было подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым и уже вступило в законную силу. Данное оформление было необходимо, так как аэропорт является стратегически важным объектом.

Половиной акций АО «АТМА — Аэропорт Атырау и перевозки» владела турецкая фирма Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma A.Ş., второй половиной — АО «СПК Атырау». За время их управления аэропортом к качеству его работы неоднократно возникали претензии. В 2023 году аэропорт Атырау оштрафовали более чем на 1,7 миллиона тенге за ненадлежащее качество обслуживания, а в июле 2024-го пассажиры жаловались на невыносимую жару и духоту в здании аэровокзала.

Редакция пишет, что 100 процентов акций АО, обслуживающего аэропорт Атырау, получит компания QazAir Investments LLC. Она зарегистрирована в 2023 году в столице Катара Дохе с уставным капиталом в 300 тысяч долларов. Ключевой акционер — Авраам Даниэль Данино, 53-летний гражданин Франции. Помимо активов в Катаре, он контролирует 99% долей фирмы SAS Red Valley, зарегистрированной в парижском пригороде Булонь-Бийанкур, и ещё несколько компаний во Франции.

Авраам Даниэль Данино не только бизнесмен, но и сооснователь «Института многополярного мира» (Multipolar World Institute), который ставит своей задачей «продвижение мира путём содействия сближению постсоветской России и стран Запада». По данным сайта Russia Vs. World, эта организация зарегистрирована по тому же адресу, что и другой аналогичный институт — «Центр Бруно Луссато и Марины Федье», связанный с находящимся под санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской (№ 51 в рейтинге миллиардеров российского Forbes, наиболее известен как основатель одного из крупнейших производителей алюминия, объединённой компании «РУСАЛ»). Дерипаска какое-то время даже был президентом упомянутого центра.

Олег Дерипаска находится под санкциями Минфина США. По данным Financial Times, причиной этих санкций стало финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников, а также участие в отмывании средств в интересах Кремля.

Партнёр Данино по «Институту многополярного мира» — французский писатель Марк д’Анна, который придерживается ультраправых взглядов и после начала российско-украинского военного конфликта публично высказывался в поддержку Кремля.

Журналисты Orda.kz отметили, что это уже второй случай, когда контроль над казахстанским аэропортом получает человек, косвенно связанный с Россией. В конце мая стало известно, что миллиардер Тимур Турлов (в прошлом гражданин РФ, находящийся под санкциями Украины), приобрёл контрольный пакет акций карагандинского аэропорта «Сары-Арка».