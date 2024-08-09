Потратить их можно на оплату образования или на улучшение жилищных условий.

По информации АО "Единый накопительный пенсионный фонд", участниками программы "Нацфонд-детям" стали все дети страны, не достигшие совершеннолетия на конец 2023 года. Общее количество участников составило 6 919 131, это дети, рожденные с первого января 2006 года по 31 декабря 2023 года, включительно. Из них 304 815 участникам в этом году исполняется 18 лет. Всем им за 2023 год из Национального фонда начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 цента.

Исполняющая обязанности директора ЕНПФ Гульмира Рашева пояснила, что средства, начисленные государством, нельзя снять пока ребенку не исполнится 18 лет. А в год достижения совершеннолетия деньги зачислят на целевой накопительный счет. Потратить их можно на оплату образования или на улучшение жилищных условий. Так, на 1 августа 2024 года по программе "Нацфонд-детям" жители области сняли 57 877,66 долларов США.

— В целях улучшения жилищных условий исполнено 369 заявлений на сумму 36974,72 доллара США, для оплаты образования – 208 заявлений на сумму 20 902,94 доллара США. Оплатить можно образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования. Получатели вправе использовать как всю полагающуюся ему сумму, так и ее часть, при этом остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете. Также исполнено 351 заявление получателей на сумму 35 165,88 долларов США в целях пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, — пояснила Гульмира Рашева.

Согласно статистике сайта ЕНПФ, на первое февраля 2024 года количество участников программы составляет 220 355 человек, с суммой накоплений в 22 150 085 долларов США. Свои деньги в этом году смогут снять 9 406 совершеннолетних казахстанцев, на сумму 945 491 долларов США.

Использование выплат в целях оплаты образования допускается на цели:

оплаты образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);

оплаты образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);

пополнения образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе;

внесения в виде страховой премии (страхового взноса) по договору образовательного накопительного страхования;

частичного или полного погашения задолженности по образовательному кредиту.

Пошагово алгоритм действий снятия накоплений:

• Ребенок, достигший 18 лет, либо его законный представитель (в случае ограниченной дееспособности получателя), самостоятельно получает из ЕНПФ, в том числе через интернет-ресурс, информацию о сумме целевых накоплений.

• Получатель обращается к управлению образования, у которого открывает банковский счет в долларах США и подает онлайн-заявление на выплату посредством интернет ресурса управления.

• Управление образования в течение двух рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату направляет электронное уведомление в ЕНПФ о зарегистрированном заявлении на выплату.

• ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня получения электронного уведомления от управления образования переводит ему сумму выплаты, указанную в заявлении, для последующего зачисления на банковский счет, либо сообщает об отказе с указанием причины.

• Получатель или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы на банковский счет предоставляет управлению образования документы, подтверждающие целевое использование выплат.

• Управление образования в течение 10 рабочих дней со дня предоставления получателем документов проверяет их и перечисляет выплаты по их целевому назначению.

• В случае непредставления получателем в течение 45 рабочих дней документов сумма выплаты, находящаяся у управления образования, возвращается в ЕНПФ. Если получатель не обратился за своими целевыми накоплениями в течение 10 лет со дня достижения им совершеннолетия, то в ЕНПФ эти средства перечисляются с его накопительного счета на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в тенге. При этом сумма конвертируются с долларов США в тенге по официальному курсу валют, установленному НБ РК на день проведения перевода.

К слову, лица, выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства в другое государство, теряют право на использование средств Нацфонда. В случае смерти получателя его деньги наследуются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.