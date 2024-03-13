В феврале 2024 года начали поступать первые выплаты на целевые накопительные счета в ЕНПФ казахстанцам, которые достигли в 2024 году 18 лет. Средства начислялись в рамках программы «Национальный фонд - детям». Согласно программе 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан ежегодно распределяется между детьми-гражданами Казахстана всех возрастов до 18 лет.

– Средства предназначены для улучшения жилищных условий и оплаты образования. После перечисления средства хранятся в долларах США. Сразу по достижении совершеннолетия в 2024 году получатели целевых накоплений получают право использовать свои целевые накопления на указанные цели, - говорится в сообщении ЕНПФ.

Так, по данным ЕНПФ, за первый месяц реализации программы по состоянию на первое марта 2024 года исполнено 422 заявления на общую сумму 42 078,34 долларов США. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 162 заявления на сумму 16 016,04 долларов США, для оплаты образования - 260 заявлений на сумму 26 062,30 долларов США.

Самыми активными среди тех, кто предпочел использовать средства для улучшения жилищных условий, стали жители Шымкента, Алматы и области Абай.

Самыми активными казахстанцами, использовавшими средства для оплаты образования, стали жители г. Шымкент, на втором месте – жители области Жетісу, на третьем месте – жители г. Алматы.