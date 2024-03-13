Случай произошел в Каратобинском районе. По данным областной прокуратуры, бухгалтер КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики увлекся азартными играми. Имея доступ к бюджетным средствам учреждения, неоднократно похитил и растратил денежные средства. Для этого он без ведома использовал ЭЦП директора учреждения. Всего на азартные игры он потратил семь миллионов бюджетных средств.

При допросе бухгалтер пояснил, что неоднократно на свой счет и на счет ИП супруги переводил деньги. На сегодня департамент экономических расследований признал его подозреваемым. В случае доказанности его вины, ему грозит срок до семи лет лишения свободы.