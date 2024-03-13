Суд принял решение удовлетворить ходатайство Куандыка Бишимбаева о проведении процесса с участием присяжных, передает Orda.kz. Однако запрос на изменение квалификации дела на «Убийство по неосторожности» был отклонен.

Кроме того, судья Айжан Кульбаева отклонила ряд ходатайств от защиты экс-министра, включая запрос на исключение видеозаписи, на которой Бишимбаев избивает Салтанат Нукенову, проведение следственного эксперимента, назначение психиатрической экспертизы родителю Нукеновой и другие подобные запросы, посчитав их преждевременными.

— Вызвать на главное судебное разбирательство 300 кандидатов присяжных заседателей из единого списка. Языком судопроизводства избрать русский. Меру пресечения подсудимым в виде содержания под стражей сохранить, продлить срок на период рассмотрения дела в суде со дня поступления дела в суд до шести месяцев, — сказала судья.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК «Убийство, совершенное с особой жестокостью»,

п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК «Истязание»,

ч.2 ст. 14 УК РК «Опасный рецидив преступления».

Двоюродного брата Куандыка Бишимбаева — Бахытжана Байжанова — обвиняют по статьям:

ст. 432 УК РК «Укрывательство преступления»,

ст. 434 УК РК «Недонесение о преступлении».

Бишимбаев ранее отбывал наказание за совершение уголовного преступления. 14 марта 2018 года ему было назначено десятилетнее лишение свободы. Однако 25 сентября 2019 года Абайский районный суд в Шымкенте удовлетворил его запрос на условно-досрочное освобождение, в результате чего Бишимбаев был освобожден.