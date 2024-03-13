О том, что здание СИЗО практически рушится, недавно заявлял мажилисмен Абзал Куспан во время рабочей поездки в ЗКО. С его слов, здание возвели 165 лет назад по приказу Екатерины II и сейчас необходимо принимать какие-то меры. Позже появилась информация, якобы в следственном изоляторе в скором времени начнётся ремонт, а следственно-арестованных будут содержать в других городах. Редакция «МГ» направила запрос в Комитет уголовно-исполнительной системы, в котором ответили, что в настоящий момент учреждение № 74 ДУИС по Западно-Казахстанской области в судебном порядке признали непригодным для дальнейшего использования в целях содержания спецконтингента. Решение суда не вступило в законную силу. К слову, здание действительно находится в плачевном состоянии. Содержащиеся под стражей следственно-арестованные даже делали подкоп между камерами. В ДУИС по ЗКО факт признали и сообщили, что проем в межкамерной стене заделан, арестованные друг с другом не контактировали, а ответственные понесли наказание.