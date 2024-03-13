По данным городского акимата, с 14 по 23 марта в Уральске запланированы множество мероприятий, приуроченных к празднованию Наурыза. Главные городские улицы, площади, здания и общественный транспорт украшены тематическими баннерами, плакатами и малыми архитектурными формами.
- Так, 14 марта в день в Көрісу айт на площади первого президента будут выставлены юрты, а крестьянские хозяйства региона организуют угощения для горожан. Здесь же вниманию уральцев будет представлен концерт. В ресторанном зале дворца культуры «Атамекен» будет организована ярмарка национальных блюд, а в фойе горожане могут посмотреть выставку народного прикладного искусства.
- В этот же день во дворце культуры «Атамекен» пройдет республиканский фестиваль народного творчество «Жайык сазы».
- 15 марта в Домах престарелых, кризисном центре и центрах для людей с инвалидностью будут организованы благотворительные акции.
- 16 марта в городском выставочном зале пройдет мероприятие «Уршык-пати». Здесь будет организован мастер-класс по изготовлению ковров.
- 19 марта в городе пройдет акция по высадке деревьев. По городу будут высажены саженцы хвойных деревьев.
- 19-20 марта в здании «Салтанат сарайы» пройдут утренники для маленьких уральцев. В них примет участие аким города Миржан Сатканов. На утренники будут приглашены 240 детей из малообеспеченных, многодетных семей и дети с ограниченными возможностями. Для них будет организован праздничный концерт, угощения и сладкие подарки.
- 20 марта в 15.00 в конном центре «Нур-Ер» пройдут соревнования по национальным видам спорта. В них может принять участие любой желающий. В этот же день в городе пройдут чемпионаты города по мини-футболу, асык ату и армрестилингу среди спортсменов с ограниченными возможностями, а также городская лига среди мужчин и женщин по асык ату и бес асык.
- 21 марта в комьюнити-центрах запланированы праздничные мероприятия.
- 22 марта в 11.00 на площади первого президента пройдет главное празднование Наурыза. Здесь горожанам организуют гала-концерт, выставки и спортивные состязания. Уральцев будут угощать национальными блюдами. Аналогичные мероприятия пройдут в микрорайонах и сельских округах. В крупных ТРЦ так же будут организованы концерты.
- 23 марта в качестве завершения празднований в Уральске пройдет общегородской субботник.